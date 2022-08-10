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Haberler Galeri SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı fırsatçılığın önüne geçecek
Giriş Tarihi: 10.08.2022 17:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 18:18

SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı fırsatçılığın önüne geçecek

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yeni düzenlemenin detaylarını paylaşmıştı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." açıklamasını yapmıştı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, sıfır araçlara getirilecek satış sınırlamasına ilişkin, "OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceğini ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta ’6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırı fırsatçılığın önüne geçecek

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı açıkladı. Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta ’6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırı fırsatçılığın önüne geçecek

"GERÇEK ANLAMDA İHTİYACI OLANLAR ALSIN"

Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın.

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SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta ’6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırı fırsatçılığın önüne geçecek

Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta ’6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırı fırsatçılığın önüne geçecek

OYDER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, sıfır araçlara getirilecek satış sınırlamasına ilişkin, "OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta ’6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırı fırsatçılığın önüne geçecek

OYDER, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile gerçekleştirilen toplantının ardından gündeme gelen ikinci el araç satışındaki kısıtlamaya yönelik yeni yönetmeliği değerlendirdi.

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