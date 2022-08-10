Giriş Tarihi: 10.08.2022 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
18:18
SON DAKİKA! OYDER: Sıfır araçta '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı fırsatçılığın önüne geçecek
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yeni düzenlemenin detaylarını paylaşmıştı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." açıklamasını yapmıştı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, sıfır araçlara getirilecek satış sınırlamasına ilişkin, "OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceğini ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.