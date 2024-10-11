SON DAKİKA: Piyasanın ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

TCMB'NİN EKİM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'den yüzde 44,11'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,4274'ten 42,7340'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 22,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 23,7 milyar dolara geriledi.