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Haberler Galeri Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:36

Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

Son dakika haberi: Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile açılacak.

Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

3 milyon metrekare alanda inşa edilen havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Havalimanının sembolü çay bardağı formundan esinlenilerek yapılan 36 metre yüksekliğindeki kontrol kulesi.

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Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün açılış öncesi son hazırlıkları yerinde incelemek için havalimanındaydı.

Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerini bir grup engelli vatandaşla birlikte yapan Karaismailoğlu "Milletimiz, suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor" dedi.

Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile açılacak.

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