Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için gurur günü! Açılışa saatler kaldı

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile açılacak.