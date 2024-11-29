Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
06:48
SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!
Son dakika haberi: Geçen hafta gündeme gelen sahte 50-100 dolarlık banknotlar nedeniyle, bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alımsatımı durdurması piyasalarda infiale yola açtı. Söz konusu gelişmenin ardından dün savcılık bu banknotlarla ilgili soruşturma başlatırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuyla ilgili gerekli önemlerin alındığını açıkladı. 50 dolarlık sahte banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken fırsatçılar da meydanı boş bırakmadı. Öyle ki elindeki gerçek 50 dolarlık banknotu satmak isteyen vatandaşlara bazı kuyumcu ve döviz büroları yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyat vermeye başladı.