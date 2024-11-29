SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

50 dolarlık banknotları Kapalıçarşı'da alanların olduğunu anlatan döviz bürosu çalışanı, buradaki fırsatçılığı şöyle özetledi:

"Kapalıçarşı'da para sayma makinelerinden daha iyi gözü olanlar var. Dolara bakar bakmaz sahtesiyle gerçeğini ayırt ederler. Bu banknotların sahte olduğunu para sayma makineleri değil onlar anladı. Gerçek 50 doları olan ve satmak isteyenler Kapalıçarşı'ya gidiyor. "