Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!
Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 06:48

SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

Son dakika haberi: Geçen hafta gündeme gelen sahte 50-100 dolarlık banknotlar nedeniyle, bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alımsatımı durdurması piyasalarda infiale yola açtı. Söz konusu gelişmenin ardından dün savcılık bu banknotlarla ilgili soruşturma başlatırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuyla ilgili gerekli önemlerin alındığını açıkladı. 50 dolarlık sahte banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken fırsatçılar da meydanı boş bırakmadı. Öyle ki elindeki gerçek 50 dolarlık banknotu satmak isteyen vatandaşlara bazı kuyumcu ve döviz büroları yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyat vermeye başladı.

Betül ALAKENT
SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

Son dakika haberi: Piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle alım-satım durunca, fırsatçılar meydana çıktı. Komisyonu % 10-30 artırdılar, 34.53 lira olan dolar kurunu 25 liraya kadar düşürdüler. Vatandaşlar tepkili...

SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

KURU DÜŞÜRDÜLER!

Güncel 34.53 TL olan 1 dolar kurunu bazı kuyumcu ve döviz büroları 30 TL'den hesaplıyor. Hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşüren bile var...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

Bu durumun fırsata çevrilmesine tepki gösteren vatandaş, "Doları iki yıl önce aldım. Satmak istediğimde sahte dolar sorununu öne sürüp düşük fiyat teklif ediyorlar. Oysa sahte dolar işi iki aydır varmış. Ancak fırsatçılık yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar" diyor.

SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

KAPALIÇARŞI'DA ALIYORLAR

Bir döviz bürosu çalışanı ise dolar kurunun 6 kuruşluk farkla alınıp satıldığını belirterek, "Mesela şu anda biz 34.53'ten alıyor, 34.59'dan satıyoruz. Ancak 50 doları alıp satarak risk almıyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem: Fırsatçılar meydana çıktı!

50 dolarlık banknotları Kapalıçarşı'da alanların olduğunu anlatan döviz bürosu çalışanı, buradaki fırsatçılığı şöyle özetledi:

"Kapalıçarşı'da para sayma makinelerinden daha iyi gözü olanlar var. Dolara bakar bakmaz sahtesiyle gerçeğini ayırt ederler. Bu banknotların sahte olduğunu para sayma makineleri değil onlar anladı. Gerçek 50 doları olan ve satmak isteyenler Kapalıçarşı'ya gidiyor. "

SON DAKİKA