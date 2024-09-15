SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran TCG ANADOLU açıklaması: Testlere başlıyoruz

Bu yıl 11 farklı ilde TEKNOFEST yarışmalarının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tuz Gölü Hisar Atış Alanı bir anlamda hiçliğin ortasında, olabildiğince düz bir alanda ülkemizin gençlerinin hayallerini yükselttiği bir yer. Burası bu anlamda bizi çok etkiliyor. TEKNOFEST ile ülkemizin Milli Uzay Programı, hava savunma sistemleri ve uzaya çıkılacak fırlatma araçları üzerinde çalışan bir nesil yetişiyor. 7 yıldır biz bu TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Binlerce öğrenci yetişti, artık ülkemiz dünyanın en iddialı ülkelerinden birisi. Baykar da dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Bu durum uzay alanında da çok iddialı olacağımızın göstergesi. 2-6 Ekim'de TEKNOFEST, Adana'da düzenlenecek. Tüm ülkemizi, dost ve kardeş coğrafyaları, yüreği bizimle atan herkesi bekliyoruz."