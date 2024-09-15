Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
12:56
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran TCG ANADOLU açıklaması: Testlere başlıyoruz
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için önemli bir güç çarpanı oluşturan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz yıl TSK envanterine girdiği gün dikkat çeken açıklamalarda bulunan BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Nasıl Kızılelma'yı uçurmak bizim 20 senelik hedefimizdi.TCG Anadolu'dan ülkemizin ilk insansız savaş uçağını dünya tarihinde ilk olacak şekilde otomatik bir şekilde indirip kaldırmak da bizim yeni 'Kızılelma'mız olacak." demişti. O gün yaklaşıyor. TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Bayraktar, heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde testlerine başlayacaklarını bildirdi. Sırada ise KIZILELMA olacak...