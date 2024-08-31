Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 17:08

SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı yapacağı duyurdu. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar...

SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. Kurumun sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu.

SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...

AYRINTILAR SGK'NİN İNTERNET SİTESİNDE...

Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

SON DAKİKA