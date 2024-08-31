SON DAKİKA: SGK duyurdu! Kamuya yeni personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. Kurumun sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. AYRINTILAR SGK'NİN İNTERNET SİTESİNDE... Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.