Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında son dakika haberler: Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında haksız rekabet ve fahiş fiyat artışına neden olan sıfır araçların müşteriye ulaşmadan galericilere verilmesine karşı alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Vatandaşa "yok" denilen ve galericiler üzerinden liste fiyatının çok çok üzerinde satılan sıfır arabalar son düzenlemeyle fırsatçıların elinde kaldı. Bu da hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşün kapısını araladı. Düşüş oranları şimdiden kayda değer rakamlara ulaştı.