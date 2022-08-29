Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

Otomobil fiyatlarında son dakika haberi: Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını şişiren ve fahiş fiyat artışlarına sebebiyet veren fırsatçılığa karşı alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Vatandaşa "yok" denilen ve galericiler üzerinden olması gerekenin üzerinde fahiş fiyatlara satılan sıfır arabalar yapılan düzenlemeyle fırsatçıların elinde kaldı. Bu da hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş sağlamaya başladı. Fiyatların aşağı çekilmesinde görülen oranlar şimdiden kayda değer rakamlara ulaştı.