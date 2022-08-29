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Haberler Galeri Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim
Giriş Tarihi: 29.08.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 12:27

Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

Otomobil fiyatlarında son dakika haberi: Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını şişiren ve fahiş fiyat artışlarına sebebiyet veren fırsatçılığa karşı alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Vatandaşa "yok" denilen ve galericiler üzerinden olması gerekenin üzerinde fahiş fiyatlara satılan sıfır arabalar yapılan düzenlemeyle fırsatçıların elinde kaldı. Bu da hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş sağlamaya başladı. Fiyatların aşağı çekilmesinde görülen oranlar şimdiden kayda değer rakamlara ulaştı.

Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında son dakika haberler: Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında haksız rekabet ve fahiş fiyat artışına neden olan sıfır araçların müşteriye ulaşmadan galericilere verilmesine karşı alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Vatandaşa "yok" denilen ve galericiler üzerinden liste fiyatının çok çok üzerinde satılan sıfır arabalar son düzenlemeyle fırsatçıların elinde kaldı. Bu da hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşün kapısını araladı. Düşüş oranları şimdiden kayda değer rakamlara ulaştı.

Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

Otomobil fiyatlarında son dakika haberi: Sıfır ve ikinci el araç sektöründe gündeme oturan sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda gerçekleştirilen 6 ay 6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili otomobil sektöründen açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

VATANDAŞIN SIFIR ARACA ULAŞMASINDA CİDDİ SIKINTI ÇIKARDILAR

Tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen Otomotiv şirketi yöneticisi Fatih Yanık "Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021'de 181 bin, 2022'de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

"SIFIR ARAÇ VAR AMA SON KULLANICI BUNA DİREKT ULAŞAMIYORDU"

Yani şunu diyebiliriz; sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bu araçlara ulaşamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır.

Son dakika | Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş! B-C-D segment arabalarda 10 bin ila 75 bin TL arasında indirim

DÜZENLEME İLE İKİNCİ ELDE FAHİŞ FİYATLAR DURDU

İkinci elde ise panik satışlar dışında sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde araba ﬁyatları düşüşe geçecektir" ifadelerini kullandı.

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