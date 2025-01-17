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Haberler Galeri SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 06:37

SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

Son dakika... Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükümet düğmeye bastı. Hükümet, deprem konutları tamamlanınca sosyal konut seferberliği başlatacak. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen bir grup milletvekilleri Erdoğan'a vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Erdoğan'ın ise ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacaklarını müjdeledi.

Fatma GÖKSU
SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.

SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

Bu kapsamda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hak sahiplerine konutları peyderpey teslim ediliyor, 155 bin 124 konut hak sahiplerine teslim edildi.

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SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

Tüm hak sahipleri yuvalarına kavuştuktan sonra ülke genelinde başlatılacak sosyal konut projesi hamlesiyle konut sorunu çözüme kavuşacak.

SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle Edirne'den Kars'a 81 ilin tamamında ilçeler de dâhil olmak üzere konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

BU YILIN İKİNCİ YARISINDA

Yeni sosyal konut projelerinde özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgeler olacağını belirttiği öğrenildi.

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