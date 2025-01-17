SON DAKİKA | Sosyal konut seferberliği için düğmeye basılıyor: Yeni sosyal konut projesi nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
06:37
Son dakika... Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükümet düğmeye bastı. Hükümet, deprem konutları tamamlanınca sosyal konut seferberliği başlatacak. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda bir araya gelen bir grup milletvekilleri Erdoğan'a vatandaşın yaşadığı konut sıkıntısını ve fahiş kira fiyatlarını aktardı. Erdoğan'ın ise ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacaklarını müjdeledi.