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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?
Giriş Tarihi: 17.08.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 16:17

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

Son dakika haberleri...Toplu iş sözleşmesiyle hüküm altına alınan sözleşmeliye kadro çalışması bütün hızıyla sürüyor. İlk taslak metinler de ortaya çıkmaya başladı. 600 bin sözleşmeli personel kadro haklarına kavuşacak.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

Son dakika haberi...Milyonlarca vatandaşın sorunları yek tek çözülüyor. Kamuda devrim gibi bir çalışma ile 3600 ek gösterge düzenlemesi gerçekleştirildi. Ardından EYT'lilerin emeklilik hakları ve yine toplu sözleşme metninde yer alan sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışma grupları oluşturdu. SABAH Memurlar bu çalışma gruplarının hazırladıkları taslaklara ulaştı.

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

EYT ile ilgili değişik alternatifler üzerinde çalışmalar sürerken bunların bazılarını ilkkez SABAH Memurlar duyurmuştu. Şimdi sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili de taslaklar ortaya çıkmaya başladı.

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SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN İLK TASLAK ORTAYA ÇIKTI

Edindiğimiz bilgilere göre; Hazırlanan taslak metinlerde kadro hakkı veriliyor. Buna göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARDA YARARLANACAK

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

31.12.2022 TARİHİ İTİBARİYLE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR

31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

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