SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

Son dakika haberi...Milyonlarca vatandaşın sorunları yek tek çözülüyor. Kamuda devrim gibi bir çalışma ile 3600 ek gösterge düzenlemesi gerçekleştirildi. Ardından EYT'lilerin emeklilik hakları ve yine toplu sözleşme metninde yer alan sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışma grupları oluşturdu. SABAH Memurlar bu çalışma gruplarının hazırladıkları taslaklara ulaştı.