SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro çalışması için ilk taslak netleşti! Kimleri kapsayacak? Emeklilik hakkı korunacak mı?

Son dakika haberi...Milyonlarca vatandaşın sorunları yek tek çözülüyor. Kamuda devrim gibi bir çalışma ile 3600 ek gösterge düzenlemesi gerçekleştirildi. Ardından EYT'lilerin emeklilik hakları ve yine toplu sözleşme metninde yer alan sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışma grupları oluşturdu. SABAH Memurlar bu çalışma gruplarının hazırladıkları taslaklara ulaştı. EYT ile ilgili değişik alternatifler üzerinde çalışmalar sürerken bunların bazılarını ilkkez SABAH Memurlar duyurmuştu. Şimdi sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili de taslaklar ortaya çıkmaya başladı. SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN İLK TASLAK ORTAYA ÇIKTI Edindiğimiz bilgilere göre; Hazırlanan taslak metinlerde kadro hakkı veriliyor. Buna göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARDA YARARLANACAK İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar 31.12.2022 TARİHİ İTİBARİYLE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR 31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar. ASKERDE VE DOĞUM İZNİNDE OLANLARDA YARARLANACAK Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar. Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak. SÖZLEŞMELİDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ MEMURİYETTE SAYILACAK Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. MALİ VE SOSYAL HAKLAR HAKKINDA MAHSUPLAŞMA OLMAYACAK Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak. AİLE HEKİMLERİ DE DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. KAMUDA YENİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MODELİ GELİYOR Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek. 01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar. 3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek. SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, EYT GELİŞMELERİ EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!