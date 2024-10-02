SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıda satan firmaları duyurdu: Dana etinden eşek eti, pul biberden boya çıktı...

"ÇİFTÇİ EYLEMLERİNDE OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ORTAM BİZDE OLMADI"

Bakanlığın Tarım Cebimde uygulamasında taklit ve tağşiş ürünlerin yer alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulamada, taklitle ya da halkın sağlığını tehlikeye düşürücü gıdaların satışıyla ilgili herhangi bir şey yok. Şimdi bir kafeteryaya gidiyorsunuz. 'Tarım ve Orman Bakanlığının denetimiyle ilgili barkodu gösterir misiniz?' diyorsunuz. Bunu kapısına, önündeki menüye koymuş oluyor. Onu okuttuğunuz zaman o işletmenin bizim tarafımızdan kaç kez denetlendiğini görmüş oluyorsunuz. Tarım Cebimde uygulamasını indirmenizi ve gittiğiniz yerleri sormanız çok iyi olur. Bize de yardımcı olur. Bu konuda gönüllülük esası var."

Bakan Yumaklı, bu sezon üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan mutlu olmadığına ilişkin bir yoruma karşılık, Türkiye'de 206 başlıkta ürün bulunduğunu belirterek, alt başlıklarla binlerce üründen bahsedildiğini söyledi.

"Sorun olan ürünlerin tamamı planlı bir şekilde yapılmayıp sözleşmeli üretime dahil olmayan ürünler." diyen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Şöyle bir veri var. Neresi olduğunu söylemeyeyim, (bu sezon) sorun çıkan ürünlerden sözleşmeli üretim yüzde 60'tan yüzde 40'a düşmüş. Takdir edersiniz ki pandemiden bu yana fiyatlama davranışı bozuldu. Çiftçi eylemleri konusunu daha önce bahsetmiştim. Burada herhangi bir önerisi olmayıp demokrasiyi farklı yerlerde aradıkları gibi, buna ilişkin konuları da üreticilerin bu yönünü kullanarak, onları sokağa davet eden bir anlayış maalesef önderlik etti buna. Ama daha sonra bir parti şeyine dönüştü ve çiftçilerimizin kahir ekseriyeti buna dahil olmadıkları için bu bahsedildiği gibi, Avrupa'daki gibi oluşturulmaya çalışılan ortam bizde olmadı. Ben sorun yok demiyorum. Ancak bu sorun ile ilgili onlar bu gösterileri organize etmekle uğraşırken biz çözümle uğraşıyorduk. Yani hiçbir çözümleri, yapısal tahayyülleri yok. Neyin ne olacağına dair bir şey yok. Sadece hadi bakalım gelin sokağa ve şunu söyleyin, bunu söyleyin."