Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
12:17
SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan dezenflasyon mesajı
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters'a verdiği röportajda dezenflasyon sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyonun ana eğiliminde devam eden zayıflamanın hedefledikleri dezenflasyon patikası için kritik önemde olduğunu söyleyen Karahan, düşüş seyrinin devam etmesinin enflasyon beklentilerini de iyileştireceğini ifade etti.