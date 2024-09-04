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Haberler Galeri SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan dezenflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 04.09.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 12:17

SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan dezenflasyon mesajı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters'a verdiği röportajda dezenflasyon sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aylık enflasyonun ana eğiliminde devam eden zayıflamanın hedefledikleri dezenflasyon patikası için kritik önemde olduğunu söyleyen Karahan, düşüş seyrinin devam etmesinin enflasyon beklentilerini de iyileştireceğini ifade etti.

SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan’dan dezenflasyon mesajı

Son dakika haberleri: Enflasyon, büyüme ve cari açık konularında Reuters'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, fiyat istikrarı hedefinin sağlam bir dezenflasyon süreci gerektirdiğini belirterek, "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde sürmesi gerektiğine şüphe yok" dedi.

SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan’dan dezenflasyon mesajı

KARAHAN'DAN DEZENFLASYON MESAJI

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan vermiş olduğu röportajda enflasyon, büyüme ve cari açık konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enflasyonun ana eğiliminde zayıflamanın devam ettiğini vurgulayan Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde zayıflamanın devam etmesi, hedeflediğimiz dezenflasyon patikası için kritik önemde" diye konuştu.

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SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan’dan dezenflasyon mesajı

HİZMET ENFLASYONUNDAKİ EĞİLİM NASIL?

Ağustos verilerinin mal enflasyonunda ılımlı bir seyir olduğunu, ancak hizmetler tarafında katılığın sürdüğünü belirten Karahan, hizmet enflasyonunu anlamak için iki kategoriye ayırmanın faydalı olduğunu ifade etti. "Bir grupta, talep koşullarına duyarlılığı nispeten belirgin olan lokanta-oteller gibi kalemler var. Burada bir süredir bir yavaşlama eğilimi söz konusu. Diğer grupta ise, zamana bağlı fiyatlama davranışı hakim" diyen Karahan, eğitim gibi zamana bağlı fiyatlanan kalemlerin enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti. Bu fiyat güncellemelerinin ağustos ve eylül aylarında endekse girdiğini belirterek, "Bu da ana eğilimi yükseltiyor" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan’dan dezenflasyon mesajı

'ZAMANA BAĞLI FİYATLAMALARIN DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Karahan, B ve C gibi enflasyon göstergelerinde yükseliş sinyalleri görülmesine karşın, SATRIM ve medyan gibi çekirdek göstergelerin ise ana eğilimde yavaşlama ima ettiğini belirtti. "B ve C'deki artışın, belirli kalemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Ancak ana eğilimi yükselten zamana bağlı fiyatlanan hizmet kalemlerinin de son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini değerlendiriyoruz" dedi.

SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan’dan dezenflasyon mesajı

'DÜŞÜŞ SEYRİ DEVAM ETTİKÇE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE İYİLEŞECEK'

Enflasyon beklentilerinde de iyileşmeler olacağına işaret eden Karahan, "Enflasyonda düşüş seyri devam ettikçe, beklentilerde de iyileşmeler olacağını öngörüyoruz. Bu zaten her zaman belirttiğimiz gibi sürecin dikkatle izlediğimiz bir ayağı" dedi. Fiyat istikrarı hedefinin sağlam bir dezenflasyon süreci gerektirdiğini de ekleyerek, "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde sürmesi gerektiğine şüphe yok" ifadelerini kullandı.

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