SON DAKİKA: TCMB Başkan Yardımcısı Karahan’dan dezenflasyon mesajı

HİZMET ENFLASYONUNDAKİ EĞİLİM NASIL?

Ağustos verilerinin mal enflasyonunda ılımlı bir seyir olduğunu, ancak hizmetler tarafında katılığın sürdüğünü belirten Karahan, hizmet enflasyonunu anlamak için iki kategoriye ayırmanın faydalı olduğunu ifade etti. "Bir grupta, talep koşullarına duyarlılığı nispeten belirgin olan lokanta-oteller gibi kalemler var. Burada bir süredir bir yavaşlama eğilimi söz konusu. Diğer grupta ise, zamana bağlı fiyatlama davranışı hakim" diyen Karahan, eğitim gibi zamana bağlı fiyatlanan kalemlerin enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti. Bu fiyat güncellemelerinin ağustos ve eylül aylarında endekse girdiğini belirterek, "Bu da ana eğilimi yükseltiyor" ifadesini kullandı.