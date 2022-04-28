Giriş Tarihi: 28.04.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
07:02
Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama
Son dakika haberler: 2 milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. Temmuz maaş zammı için en düşük aylığa zamda iki formül masada. Seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında aylık artışı gündemde. En düşük emekli aylığı 3 bin liradan az olmayacak. Merkez Bankası anketine göre 3 bin 365 lira. Dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. İşte temmuzda yapılacak olan maaş artışına ilişkin son dakika gelişmeleri