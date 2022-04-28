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Haberler Galeri Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama
Giriş Tarihi: 28.04.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 07:02

Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Son dakika haberler: 2 milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. Temmuz maaş zammı için en düşük aylığa zamda iki formül masada. Seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında aylık artışı gündemde. En düşük emekli aylığı 3 bin liradan az olmayacak. Merkez Bankası anketine göre 3 bin 365 lira. Dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. İşte temmuzda yapılacak olan maaş artışına ilişkin son dakika gelişmeleri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Son dakika maaş zammı haberleri: İki milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. En düşük emekli aylığına zamda seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında olmak üzere iki formül masada. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (yüzde 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor.

İşte madde madde temmuz maaş zamlarına ilişkin gündemdeki son dakika bilgileri;

Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN'DEN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin"in "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak" diyerek verdiği müjdeli haberin ayrıntılarını Pazar günü açıklayacak. Bakan Bilgin, enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyurdu.

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Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

"EMEKLİ, MEMUR, İŞÇİ MAAŞI FARK ETMEKSİZİN..."

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR

Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken, önceki yıl 1500 liraya, yılbaşında da 2500 liraya çıkarılmıştı.

Son dakika | En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda (Merkez Bankası anketine göre yüzde 34.62) malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3 bin 365 liraya tamamlanacak.

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