Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatları hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:40

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatları hakkında açıklama

Son dakika haberi: Ekmeğe haksız fiyat artışına izin vermeyeceklerini belirten Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamalarının tespit edilerek cezalandırıldığını bildirdi. Piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifelerinin Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulduğunu bildiren Bakanlık, tarifelerin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olduğunun da bilgisini verdi.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatları hakkında açıklama

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadelerini kullanarak ekmek fiyatları hakkında kamuoyuna yazılı açıklamada bulundu.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatları hakkında açıklama
BAKANLIKTAN EKMEKTE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.

Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirildiği ve gerekli idari para cezalarının uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA