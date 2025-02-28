SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürdü...

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisini açıkladı.

Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre %63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılında 507 bin 615 TL oldu

Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.