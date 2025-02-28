SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürdü...

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2024 YILINDA %3,7 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2024 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı %59,2 oldu.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde %3,9 arttı
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %6,1 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılında %0,9 artarken ithalatı %4,1 azaldı
Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2024 yılında mal ve hizmet ihracatı %0,9 artarken ithalatı %4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,0 azalırken ithalatı %1,6 arttı.