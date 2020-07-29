Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

500 BÜYÜKTE BÜYÜME VE KÂRLILIK DARALDI

2018 yılında nominal olarak yüzde 36,9 büyüme yaşayan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin toplam cirosu ise 2019 yılında yüzde 16,3 oranında büyüdü. Ancak cirosal büyüme hızı reelde daha keskin bir düşüş yaşadı. Reel olarak 2018'de yüzde 17,8'lik büyüyen toplam ciro, 2019'da yüzde 2,1'lik büyüme yakalayabildi.

DİKKAT ÇEKENLER

- Listeye 70 yeni şirket katıldı.

- Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi.

- Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018'de makas 120,3 katken 2019'da makas 104 kata düştü.

- Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı.

- 2019'da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018'de 9 şirket üç haneli büyümüştü.

- 2019'da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü.

- 500 şirketten 80'i ciroda küçüldü. 2018'de bu sayı 25'ti.

- 500 şirketten 233'ü kârını açıklamamayı tercih etti.

- 2019'da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39'u zarar açıkladı.

- 44 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38'di.

- 16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018'de bu rakam 18'di.

