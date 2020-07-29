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Haberler Galeri Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

Son dakika! 'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, ve Ofisi...

Son dakika haberi... 'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı liste açıklandı. Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Ofisi'nin ilk 3'te yer aldığı araştırmada yer alan şirketler 2019 yılında reel olarak yüzde 2,1 büyürken, şirketlerin kârları ise yüzde 6,2 daraldı.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:15
Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ AÇIKLANDI

Her yıl ağustos ayında yayınlanan Capital500 araştırmasında, 'nin en büyük 500 özel şirketinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illerine göre en büyük şirketlerin listesi yer alıyor. Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre 500 büyük şirketin sıralandığı listenin zirvesindeki Tüpraş yine ciroda en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. İkinci Türk Hava Yolları ve üçüncü ise Ofisi oldu. Onu dördüncü sırada Opet izledi.

Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

2019 cirolarına göre Capital500 araştırmasında listenin ilk 10'unda yer alan dev oyunculardan dördünün yeri değişirken, altısı yerini korudu. 2018 yılında yedinci olan BİM Birleşik Mağazalar beşinciliğe, beşinci olan Ford Otosan yedinciliğe, onuncu sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk sekizinciliğe, on üçüncü sırada yer alan RC Rönesans İnşaat onunculuğa geldi.

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Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

GIDACILAR ÖNDE

Capital500'de şirketlerin sektörel dağılımı göz önünde bulundurulduğunda, 66 şirketle listede en fazla yer alan sektör gıda-içecek. Onu 52 şirketle ikinci sırada enerji, 46 şirketle üçüncü sırada otomotiv sektörü takip ediyor. 2018 yılında yine sayısal liderliği elinde bulunduran gıda sektöründen 57 şirket listede yer almıştı. 2018'de şirket sayısında ikinci olan enerji sektöründen 48, üçüncü olan sektör otomotivden ise 44 şirket yer alıyordu.

Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

Gelir açısından yapılan katkıda tablo değişiyor. Capital500 cirosuna en büyük katkıyı yapan sektör yine açık ara enerji-. 2019'da sektörün Capital500 cirosundan aldığı pay yüzde 19,5 oranında gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 10,4'lük payla otomotiv geliyor. Bu sektörleri de sırasıyla perakende, gıda-içecek, demir-çelik, ulaştırma, elektrik-elektronik, inşaat, kuyum ve telekom takip ediyor.

Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

2018'den 2019'a sektörlerin araştırmaya yaptığı katkı sıralamasında çok büyük bir değişiklik olmadı. Perakendenin 2018'de yüzde 6,6 olan payı yüzde 8,7'ye, gıda-içecek sektörünün yüzde 6,7 olan payı yüzde 7,4'e çıktı. Öte yandan inşaatın yüzde 5,8 olan payı yüzde 4,9'a, demir-çeliğin yüzde 8,4'lük payı yüzde 6,7'ye geriledi. Bu değişimler de yine inşaat ve sanayideki daralmayı gözler önüne seriyor.

Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

500 BÜYÜKTE BÜYÜME VE KÂRLILIK DARALDI

2018 yılında nominal olarak yüzde 36,9 büyüme yaşayan 'nin en büyük 500 şirketinin toplam cirosu ise 2019 yılında yüzde 16,3 oranında büyüdü. Ancak cirosal büyüme hızı reelde daha keskin bir düşüş yaşadı. Reel olarak 2018'de yüzde 17,8'lik büyüyen toplam ciro, 2019'da yüzde 2,1'lik büyüme yakalayabildi.

DİKKAT ÇEKENLER

- Listeye 70 yeni şirket katıldı.
- Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 151,9 milyon dolara geriledi.
- Listenin zirvesi ile en altı arasındaki gelir makası kapanıyor. 2018'de makas 120,3 katken 2019'da makas 104 kata düştü.
- Zirvedeki ilk 2 oyuncu arasındaki gelir makası kapanmaya başladı.
- 2019'da 7 şirket üç haneli büyüdü. 2018'de 9 şirket üç haneli büyümüştü.
- 2019'da 287 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2018 yılında 401 şirket çift haneli büyümüştü.
- 500 şirketten 80'i ciroda küçüldü. 2018'de bu sayı 25'ti.
- 500 şirketten 233'ü kârını açıklamamayı tercih etti.
- 2019'da kâr bilgisi veren 267 şirketten 39'u zarar açıkladı.
- 44 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2018 yılında bu sayı 38'di.
- 16 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2018'de bu rakam 18'di.

Son dakika! Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı! Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi...

İŞTE AÇIKLANAN SIRALAMALAR VE CİROLAR; (2019 yıl sonu rakamlarına göre)

Tüpraş: 89.600.776.000 TL

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