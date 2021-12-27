Son dakika | Ucuz emeklilik için son fırsat! Emeklilikte bu şartlara dikkat

Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün olup bu yıl için ödenecek tutar da 27 bin 475 lirayı buluyor. Bu tutar 1 Ocak'ta 38 bin 433 liraya çıkacak. Bu hafta sonuna kadar borçlanmaya giden bir çocuk için yaklaşık 11 bin lira daha az prim ödeyecek.



