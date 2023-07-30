Giriş Tarihi: 30.07.2023 06:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
06:18
Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu
Son dakika haberi: Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.