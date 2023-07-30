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Haberler Galeri Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 30.07.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 06:18

Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT’liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT’liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

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Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT’liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT’liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Son dakika: Ucuz emeklilik için son fırsat! Prim borcu olan EYT’liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu

ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENEBİLİR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor.

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