Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
07:07
Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...
Son dakika haberi: Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasının ardından ücretten alınan vergilerde de indirim geliyor. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.