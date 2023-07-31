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Haberler Galeri Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:07

Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...

Son dakika haberi: Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasının ardından ücretten alınan vergilerde de indirim geliyor. Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...

Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından birini de istihdam oluşturacak.

Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak çalışma kapsamında ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengelerin ve işgücü verimliliğindeki gelişmelerin gözetilmesini sağlayan mekanizmalar geliştirilecek.

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Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...

Reform kapsamında ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek.

Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...

İşgücü Piyasası Reformu kapsamında, ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek.

Son dakika: Vergi indirimi geliyor! Çalışanlara nefes aldıracak: İşte detaylar...

"Gelir vergisi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi" konusu da memurlarla 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinin en önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

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