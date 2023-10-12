Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
06:35
Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor. Tek seferlik, dul ve yetimlerin de yararlanacağı 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce emeklilerin hesabında olacak. Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek, kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak, kamu yararına çalışma imkanı sunulacak. Ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek, emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.