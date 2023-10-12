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Haberler Galeri Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 06:35

Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor. Tek seferlik, dul ve yetimlerin de yararlanacağı 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce emeklilerin hesabında olacak. Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek, kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak, kamu yararına çalışma imkanı sunulacak. Ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek, emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.

HAZAL ATEŞ
Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle:

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Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4292 liralık priminin 1430 lirasını devlet karşılayacak.

Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.


Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak.

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