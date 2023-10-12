Sosyal devlet ağı vatandaşı kucaklıyor! Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu

EV KADINLARINA EMEKLİLİK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4292 liralık priminin 1430 lirasını devlet karşılayacak.



