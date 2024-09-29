SSB Başkanı Görgün’den Baykar açıklaması: İddialar asılsız...

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

SSB Başkanı Görgün, Baykar'ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorlukta İsrail ile iş birliği yaptığına dair iddiaların asılsız olduğunu bildirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Görgün açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Savunma Sanayiimiz Hedef Değil, Başarı Sembolüdür

Son dönemde, savunma sanayiimizin gurur kaynaklarından biri olan Baykar'ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorluğu İsrail ile iş birliği yapmakla suçlamak gibi asılsız iddialar gündeme getirilmektedir. Bu tür provokasyonlar, savunma sanayiimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar, ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir.

Savunma sanayiimiz, bugün 185 ülkeye 230'dan fazla stratejik ürün sağlayan, küresel çapta rekabet gücü yüksek bir sektördür. Ürettiğimiz teknolojiler ve platformlar dünya genelinde dost ve müttefik ülkelerin savunma güçlerine katkı sağlamaktadır. ADEX 2024 fuarında da yüksek bir katılım sergileyerek gücümüzü bir kez daha gösterdik. Fuara katılan 210 şirketin 50'si Türk firmalarıdır ve bu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel liderliğinin güçlü bir göstergesidir.

Azerbaycan ile savunma alanındaki iş birliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Birçok firmamız, Azerbaycan ile ortak üretim süreçlerine başlamış olup bu güçlü kardeşlik bağları, savunma sanayiinde de somut bir şekilde kendini göstermektedir. ADEX fuarı kapsamında imzalanan birçok anlaşma da iki ülkenin savunma alanında daha derin iş birliklerine imza attığını kanıtlar niteliktedir. Türkiye ve Azerbaycan olarak, iki ülkenin kardeşliğine yakışır şekilde ortak projelerimiz ve iş birliklerimiz her geçen gün artmakta, savunma alanında daha büyük başarılar hedeflemekteyiz.

Türkiye, bağımsız savunma sanayi yolunda attığı adımlarla, her alanda gücünü kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece bir firmanın değil, tüm milletimizin ortak başarısıdır. Şüphesiz aziz milletimiz, bu tür provokatif saldırılara itibar etmeyecek, milli çıkarlarını ve savunma sanayiimizin gücünü her daim koruyacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak, savunma sanayiimiz küresel başarılarını sürdürmeye devam edecektir.