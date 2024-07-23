Giriş Tarihi: 23.07.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
06:51
Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor
Enerji filosuyla dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye, doğalgaz üretiminde üst aşamaya geçiyor. Yeni alınan 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki dev gemi 27 Temmuz'da Singapur'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek. Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı adımları ile açılmıştı.