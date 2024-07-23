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Haberler Galeri Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 06:51

Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

Enerji filosuyla dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye, doğalgaz üretiminde üst aşamaya geçiyor. Yeni alınan 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki dev gemi 27 Temmuz'da Singapur'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek. Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı adımları ile açılmıştı.

Dilek GÜNGÖR
Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğalgaz üretiminde yeni bir aşamaya geçiyor.

Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay sonra geleceğini müjdelediği yeni doğalgaz gemisinin 27 Temmuz'da Singapur'dan hareket etmesi bekleniyor. 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki gemi, Türkiye'ye geldikten sonra tersanede son hazırlıkları yapılıp, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek.

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Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak olan Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisi'nin 52 gün sonra Türkiye'de olması bekleniyor.

Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

Platformda, 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgaz üretilecek. Böylece, Karadeniz gazı deniz üzerinde üretilip, karaya ulaştırılacak. Türkiye yeni teknikleri devreye sokarak doğalgaz üretimini artırmak istiyor.

Stratejik vizyon Berat Albayrak döneminde çizilmişti! Türkiye gaz üretiminde yeni aşamaya geçiyor

10 MİLYON M3'E ÇIKACAK

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyip, boru hatlarıyla karaya taşıyacak.

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