Süpersonik uçak için tarih belli oldu: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak!

ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.