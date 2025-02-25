Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
12:00
Tarım Kredi'den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin duyurduğu indirim ve fiyat sabitleme kampanyasının ardından yeni bir uygulama da İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden geldi. Dernek, 2 bin 700'e yakın şubesi ile yüzde 25'e varan indirimler ile birlikte, binlerce üründe fiyat sabitleyeceğini açıkladı. İşte Tarım Kredi İndirim Kampanyası ile birlikte yeni kampanyanın detayları...