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Haberler Galeri Tarım Kredi'den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 12:00

Tarım Kredi'den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin duyurduğu indirim ve fiyat sabitleme kampanyasının ardından yeni bir uygulama da İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden geldi. Dernek, 2 bin 700'e yakın şubesi ile yüzde 25'e varan indirimler ile birlikte, binlerce üründe fiyat sabitleyeceğini açıkladı. İşte Tarım Kredi İndirim Kampanyası ile birlikte yeni kampanyanın detayları...

Tarım Kredi’den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini, bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimlerin uygulanacağını bildirdi.

Tarım Kredi’den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!

Faruk Güzeldere, yaptığı yazılı açıklamada, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırdıklarını kaydetti.

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Tarım Kredi’den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!

Hanelerin bereketini daha da artırmak için diğer ürünlerde de benzer uygulamaya gittiklerini anlatan Güzeldere, şu ifadeleri kullandı:

Tarım Kredi’den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!

İNDİRİM VE FİYAT SABİTLEME

"Dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğiz ve bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimler uygulayacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle megakentte tüm hanelere temas edebiliyoruz. Kampanyamızı, İstanbul'un dört bir yanındaki zincir marketimizin şubelerinde görebileceksiniz. Yerel zincir marketlerin tam destek verdiği bu kampanyayla ramazan ayı boyunca birçok üründe özel kampanya yapacağız ve ramazanın bereketini sofralara taşıyacağız. Enflasyona karşı mücadelede tüm üyelerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

Tarım Kredi’den sonra marketler de yeni kampanya açıkladı: Yüzde 25 indirim ve binlerce üründe fiyat sabitleme!

"FIRSATÇILIĞA KARŞI TÜKETİCİYİ KORUYACAĞIZ"

Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruyacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, şarküteriden hurmalara, gazlı içeceklerden atıştırmalık ürünlere, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, çocuk bezlerinden deterjanlara ve züccaciye grubuna kadar yüzlerce kategoride, binlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar fiyatları sabitledik."

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