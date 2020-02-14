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  • Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Temelini atmıştı: yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak temeli 3 yıl önce atılan 'nde, önemli aşamaya gelindi. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları, 17'nci blokların montajıyla 161 metre uzunluğa ulaştı. Böylece toplam uzunluğu 318 metre olacak köprü ayaklarının yarısı tamamlanmış oldu.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:52
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 'nün temelini, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise geçen yılın Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

YARI UZUNLUĞA ULAŞILDI

Aradan geçen yaklaşık 6 ayda kule kesonları üzerine 17'nci blokların montajı da yapılmaya başlandı. Gelibolu yakasındaki kule kesonu üzerine 17'nci bloklar konuldu ve köprü ayağının yüksekliği 161 metreye ulaştı. Lapseki yakasındaki köprü ayağında ise 17'nci blokların montajına devam ediliyor.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen vinç ile her bir blok, parçalar halinde yukarı çekilirken, burada montajı yapılıyor. 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı da yakın zamanda tamamlanmıştı.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

318 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELİYOR

Toplamda 32 bloktan oluşacak köprü ayakları tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

YAKLAŞIM VİYADÜKLERİNİN AYAKLARI YÜKSELDİ

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 'nün her iki yakasındaki ankraj bloku imalatı da bitti.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da büyük oranda tamamlandı. Köprü inşaatında 2500 kişi, otoyol projesinde ise 3 bin 600 kişi çalışıyor.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı: 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

İNCELİKLİ TASARIM

, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

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