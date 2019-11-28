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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını, 318 metrelik yüksekliğiyle de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Köprü ayakları 7'nci blokların da tamamlanmasıyla 50 metre yüksekliğe ulaştı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı 2023 metre olacak köprü, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' olacak.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:25
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

Temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle atılan 1915 'nün yapımı için ilk olarak Gelibolu'da Sütlüce, Lapseki'de ise Şekerkaya mevkileri arasında uzun süre denizde sondaj çalışması yapıldı

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde şantiye kuruldu. 2'si Türk, 2'si Kore olmak üzere toplam 4 firma tarafından ortaklaşa yapılan köprünün ayaklarının deniz içerisindeki temelini oluşturacak her biri neredeyse futbol sahası büyüklüğünde 2 kule kesonu kuru havuzda inşa edilirken, bir yandan da köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakıldı.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

ÇEVRE HASSASİYETİ

Çevreye karşı da hassas davranılarak, köprü ayakları için kazık çakımının yapıldığı alandaki su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi için dürbünle gözlem yapan görevliler, yunusların alana 500 metreden fazla yaklaştığını tespit ettiği anlarda çalışmalara ara verildi.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

Köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanında bulunan ve Akdeniz'de koruma altında olan 'Pinna nobilis' türü yaklaşık 1000 midye, zarar görmesin diye dalgıçlar tarafından toplanarak denizde güvenli bölgeye taşındı.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

2019'DA AYAKLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Kuru havuzdaki kule kesonlarının inşası ile deniz içerisine kazıkların çakılması işlemi 2019 yılı başında tamamlandı. Ardından da deniz içerisine batırılacak 74x 83 metre boyutlarında, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonları törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı. Köprünün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Geçen Mayıs ayında ise, kule kesonları denize batırıldı. Kule kesonlarının denize batırılma işlemi 24 saat sürdü. Ardından da 1915 'nün Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

AYAKLARIN YÜKSEKLİĞİ 50 METREYE ULAŞTI

Deniz içinde 318 metrelik köprü kulesini oluşturacak kırmızı renge boyalı 4 kule bloğu, Temmuz ayında Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine ulaştı. Ağustos ayında ise, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen 318 metrelik ayakları oluşturacak ilk bloklar, kule kesonları üzerine yerleştirildi. Eylül ayında da kule kesonları üzerine ilk blokların yerleştirilmesiyle yükselmeye başlayan ayaklar arasına bağ kirişi montajı yapıldı. Gelinen son noktada Gelibolu ve Lapseki yakasındaki kesonlar üzerine, 7'nci bloklar yerleştirildi ve ayakların yüksekliği 50 metreye ulaştı.

Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Dev proje yükseliyor

BOĞAZ BİRÇOK KEZ TRAFİĞE KAPATILDI

Köprü çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı, birçok kez transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bazen de hassas çalışmalar nedeniyle gemilerin köprü çalışması olan bölgede 10 knot yerine 8 knot altında hızla seyretmeleri istendi.

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