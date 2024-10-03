THY dünya devi olma yolunda! Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: Ülke ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak...

"DÜNYADAKİ 4'ÜNCÜ BÜYÜK HAVAYOLU FİRMASI OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

THY'nin 2005'te 65 uçağı ile yabancı havayolu firmalarının "butik" diye tabir ettiği bir şirket olduğuna dikkati çeken Bolat, dünyadaki diğer havayolu firmalarının ortalama yüzde 3,5-4 büyüdüğü bir dönemde THY'nin 20 yılda yüzde 12 büyüdüğünü ve bugün 470'e yakın uçağı ile yılda 90 milyon yolcu taşıyan bir dünya markası olduğunu kaydetti.

Türk Hava Yolları'nın 10 senede 810 uçağı olan dünyadaki 4'üncü büyük havayolu firması olmayı hedeflediğini dile getiren Bolat, "Özellikle istihdam anlamında 10 bin çalışanı olan bir şirketten bugün 94 bin çalışanı olan bir şirkete dönüştük. 10 yıl sonra 150 bin çalışanı olan bir şirket olacak. THY'nin Türk ekonomisine 2023'te 56 milyar dolar katkısı oldu. Bunun 30 milyar doları direkt gelir, 16 milyar doları turizm katkısı, kalanı da diğer katkılar. Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,1 trilyon dolar olduğunu göz önünde bulundurursak THY en başta ülke ekonomisine katkı sağlayan devasa bir şirket. 2034'te de THY'nin ülke ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak." diye konuştu.

Bolat, 6 Şubat depremlerinin ardından bir ay boyunca kargo uçaklarından ikisiyle ticari uçuş yapmayıp sadece bölgeye çadır ve yardım malzemesi taşıdıklarını, deprem bölgesine 300 milyon dolara yakın nakdi ve ayni yardım yaptıklarını, bu yardımların devam edeceğini anlattı.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu'nun güzelliklerini, zenginliklerini ve değerlerini anlattıklarına işaret eden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanları kültür turizmi için ülkemize davet ediyoruz. Arslantepe Höyüğü gibi yine insanlık tarihinin dönüşümlerine tanıklık etmiş bir değere sahip Malatya, kültürel ve doğal güzelliklerden gastronomiye kadar her alanda büyük bir potansiyele sahip. Bu güzellikleri tanıtmak ve Malatya'ya, Malatya halkına ve ülkemize olan katkımızı artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz."