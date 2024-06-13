Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri THY duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak
Giriş Tarihi: 13.06.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 13:46

THY duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlara ilişkin açıklamalarda bulundu. THY, uçuşlarda mesajlaşmanın ücretsiz ve sınırsız olacağını bildirdi.

AA
THY duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak

THY, uçuşlarda mesajlaşmanın ücretsiz ve sınırsız olacağını duyurdu.

THY duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak

ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ OLACAK

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seferlerde de Business Class ile ekonomi sınıfında seyahat eden Miles&Smiles üyesi yolcularına WhatsApp, Messenger, İMessage gibi uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
THY duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, misafirlerine seyahatlerinin her aşamasında beklentilerinin ötesinde ayrıcalıklar sunmayı hedefleyen şirket, geliştirdiği yeni hizmetleriyle yolcularına kaliteli bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

THY duyurdu! Ücretsiz ve sınırsız olacak

Şirket, haziran ayı itibarıyla internet erişimi bulunan uçaklarla gerçekleştirilen yurt içi seferlerinde de Business Class'ta seyahat eden tüm yolcularına ve ekonomi sınıfta seyahat eden Miles&Smiles üyesi yolcularına WhatsApp, Messenger, iMessage gibi uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.

Yolcular, hem yurt içi hem de yurt dışı seferlerinde internet altyapısına sahip uçaklarda çeşitli internet paketleriyle bu hizmetten faydalanabilecek.

SON DAKİKA