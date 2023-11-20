THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

ABD'DE 15 DESTİNASYON

Milli bayrak taşıyıcı şirketin portföyüne dahil ettiği son uçuş noktası ABD'de Detroit oldu. 15 Kasım itibarıyla başlayan uçuşlar Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı, İstanbul Havalimanı- Detroit Metropolitan Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. 25 Aralık itibarıyla sefer sayısı haftada dört güne çıkacak. Önümüzdeki yıl ABD de 14'üncü destinasyona çıkmış olacaklarını belirten Bolat, "Denver olur muhtemelen. Ardından da Orlando'yu planlıyoruz" dedi. Türkiye'ye yılda 55-60 milyon civarı turist geldiğini belirten Bolat, bu sayıyı artırmak için Türkiye tanıtımlarına ağırlık verdiklerini söyledi ve ekledi: "Artık biz gittiğimiz her yerde THY'nin değil Türkiye'nin reklamını yapıyoruz. Her yerde doğal güzellik var ama tarihin, medeniyetin başladığı yer Türkiye." Söz turist sayısından açılmışken ABD'den bu yıl 1.4 milyon turist geldiğinin atlını çizen Ahmet Bolat, "Geçen yıl 1 milyon ABD'li gelmişti. Şimdiki hedefimiz bu sayıyı iki katına, Kanada'yı da dahil edersek 2.5 katına çıkarmak" dedi. ABD'de yeni seferlerin başladığı Detroit de Türkiye'den ve Avrupa'dan turist çekmek için THY'ye özel bir önem veriyor. 2024'te gidilecek en iyi yerler arasında gösterilen Detroit için Visit Detroit Kıdemli İletişim Direktörü Christopher Moyer, Türkiye'nin ve çevre ülkelerinin kendileri için önemli bir pazar olduğunu dile getirdi.

