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Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 06:39

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

İştirakleri ile toplamda 950 uçağa ulaşacaklarını belirten THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ABD ve Çin'deki üçer büyük havayolu şirketi dışında tek devin THY olacağını belirtti.

BARIŞ ERGİN
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın yedi dev havayolu şirketi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Yüzlerce yeni sipariş için anlaşma aşamasında olan ve iştirakleri ile birlikte 950 uçağa ulaşacak THY'nin hedeflerini şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ABD'de Detroit'e başlayan direk seferler üzerine düzenlenen törende anlattı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

UZAK ÜLKELER RADARDA
Bolat, "Baktığınızda ABD de üç tane büyük hava yolu var. United, American ve Delta. Asya'da yeni yapılanmalar var ama ne kadar gidecek belli değil. Üç tane büyük Çinli şirket var Amerikalı üç firma dışında. Onlar daha da büyüyecek. Müthiş bir iç pazarları var çünkü. Ne kalıyor geriye. Lufthansa zaten arkamızda kaldı. Air France da öyle. Emirates körfez havayolu çok bizimle ilgili değiller. Onun için ne kalıyor geriye bir tek Türk Hava Yolları. Benim bu söylediğim kehanet değil. Yedi dev firma arasına gireceğiz" dedi.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

Londra'dan Uzak Asya'ya kadar olan bölgede tek büyük havayolu şirketi olmanın önündeki en önemli sorun olan havalimanı sorununu da İstanbul Havalimanı ile çözdüklerini dile getiren Ahmet Bolat, 2033 stratejisi kapsamında ABD gibi uzak ülkelerin kendileri için önemli bir hedef olduğunun da altını çizdi. THY, artan uçak ihtiyacını gidermek için geçen hafta, Airbus ile görüşmelere başladığını ve 240'ı kesin, 115'i opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak almayı planladığını duyurmuştu. Ahmet Bolat, söz konusu siparişler kapsamında ilk teslimatların 2026 itibarıyla başlayacağını söyledi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

ABD'DE 15 DESTİNASYON

Milli bayrak taşıyıcı şirketin portföyüne dahil ettiği son uçuş noktası ABD'de Detroit oldu. 15 Kasım itibarıyla başlayan uçuşlar Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı, İstanbul Havalimanı- Detroit Metropolitan Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. 25 Aralık itibarıyla sefer sayısı haftada dört güne çıkacak. Önümüzdeki yıl ABD de 14'üncü destinasyona çıkmış olacaklarını belirten Bolat, "Denver olur muhtemelen. Ardından da Orlando'yu planlıyoruz" dedi. Türkiye'ye yılda 55-60 milyon civarı turist geldiğini belirten Bolat, bu sayıyı artırmak için Türkiye tanıtımlarına ağırlık verdiklerini söyledi ve ekledi: "Artık biz gittiğimiz her yerde THY'nin değil Türkiye'nin reklamını yapıyoruz. Her yerde doğal güzellik var ama tarihin, medeniyetin başladığı yer Türkiye." Söz turist sayısından açılmışken ABD'den bu yıl 1.4 milyon turist geldiğinin atlını çizen Ahmet Bolat, "Geçen yıl 1 milyon ABD'li gelmişti. Şimdiki hedefimiz bu sayıyı iki katına, Kanada'yı da dahil edersek 2.5 katına çıkarmak" dedi. ABD'de yeni seferlerin başladığı Detroit de Türkiye'den ve Avrupa'dan turist çekmek için THY'ye özel bir önem veriyor. 2024'te gidilecek en iyi yerler arasında gösterilen Detroit için Visit Detroit Kıdemli İletişim Direktörü Christopher Moyer, Türkiye'nin ve çevre ülkelerinin kendileri için önemli bir pazar olduğunu dile getirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yeni hedeflerini açıkladı: Tek dev THY olacak

KILÇIKSIZ 8 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GETİRDİ

Ahmet Bolat, THY'nin kendi geliri, ülkeye getirdiği turistlerin harcaması, Turkish Technic'in faaliyetleri, çalışanlara dağıtılan paralar dahil bu yıl ekonomiye katkısının 53 milyar doları bulacağını söyledi. THY'nin ülkeye getirdiği döviz miktarının ise 16 milyar doları bulduğunu belirten Bolat, "Bunun net 8 milyar doları Türkiye'de kaldı. Şu anda ülkemizde 250-260 milyar dolarlık mal ihracatı var. Ancak ithalat halen daha fazla. Ama bizim, 8 milyar dolar fazlamız oluyor. Hizmet ihracı da böyle. Onun için hizmet ihracatındaki kişilerle bir ekosistem kurduk" dedi.

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