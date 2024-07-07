Giriş Tarihi: 07.07.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
06:48
Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH'a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok son iki köşe yazısında seralarda kalan ürünleri ve tarlada 1.5 liraya satılan limonun markette nasıl 100 liraya çıktığını yazmıştı. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat Hal Yasası meselesini ve gıda enflasyonu konusunda Melih Altınok'a önemli açıklamalarda. Bakan Bolat 1961'de çıkarılan Hal Yasası'nın 2012'de daha kapsamlı hale getirildiğini ve o günden beri pek çok kez de değişiklik yapıldığını anlattı.