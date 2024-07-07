Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH’a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

Dün de gözlerin çevrildiği Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la telefonda görüştük. Bakan 1961'de çıkarılan Hal Yasası'nın 2012'de daha kapsamlı hâle getirildiğini ve o günden beri pek çok kez de değişiklik yapıldığını anlattı. Son olarak 29 Mayıs'ta kapsamlı düzenlemeler yapılmış. Sayın Bakan'ın diğer sorularımıza verdiği cevaplar şunlar: