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Haberler Galeri Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH'a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız
Giriş Tarihi: 07.07.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 06:48

Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH'a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok son iki köşe yazısında seralarda kalan ürünleri ve tarlada 1.5 liraya satılan limonun markette nasıl 100 liraya çıktığını yazmıştı. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat Hal Yasası meselesini ve gıda enflasyonu konusunda Melih Altınok'a önemli açıklamalarda. Bakan Bolat 1961'de çıkarılan Hal Yasası'nın 2012'de daha kapsamlı hale getirildiğini ve o günden beri pek çok kez de değişiklik yapıldığını anlattı.

MELİH ALTINOK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH’a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

İki gündür tarladan 1.5 TL'ye çıkıp tezgâhta 50-100 TL'den satılan limon örneği üzerine yazıyorum. Şu sorulara cevaplar arıyorum:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH’a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

Tarlalarda çürümeye terk edilen ürünler nasıl oluyor da tezgâhta ateş pahasına satılıyor? Nerede hata yapıyoruz? Sorunun hangi noktasını gözden kaçırıyoruz? Herkesin çözüm olarak dile getirdiği Hal Yasası yetersiz mi?

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH’a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

Tarım Bakanlığı özetle, "Biz üretimden ve üreticiden sorumluyuz. Sonrasındaki ticari süreç Ticaret Bakanlığı'nın alanı. Şu son dönemdeki fiyat artışının limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Hal Yasası konusu Ticaret Bakanlığı'nda" diyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH’a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

Dün de gözlerin çevrildiği Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la telefonda görüştük. Bakan 1961'de çıkarılan Hal Yasası'nın 2012'de daha kapsamlı hâle getirildiğini ve o günden beri pek çok kez de değişiklik yapıldığını anlattı. Son olarak 29 Mayıs'ta kapsamlı düzenlemeler yapılmış. Sayın Bakan'ın diğer sorularımıza verdiği cevaplar şunlar:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat SABAH’a konuştu: Stokçulara ve fırsatçılar göz açtırmayacağız

TARLADAN 1'E ÇIKAN, TEZGÂHTA NASIL 10'A SATILIYOR?

"Bu fahiş fiyattır" diyen Bakan Bolat, maliyetlere dair şöyle bir hesap yapıyor:

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