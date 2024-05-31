Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:48
TL 'in' Döviz 'out'! Risk primi düştü: İstikrar adımları sürecek! TCMB Başkanı Karahan'dan KKM açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, gelecek dönemde de piyasa mekanizmasının etkinliğini artıracak ve makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kur Korumalı Mevduat'tan kademeli çıkış politikamızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de piyasa mekanizmasının etkinliğini artıracak ve makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikası duruşumuz ve makroihtiyati politikalar finansal piyasalara hızlı ve etkili bir şekilde yansımaktadır." dedi.