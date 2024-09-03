TL’ye geçiş hızlanacak! Merkez Bankası’nın kritik hamlesi yeni imkanlar getirdi

5 AYDA 2.7 TRİLYON ARTIŞ



Son haftalarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ile birlikte, yabancı para mevduatında hafif bir artış görülse de Türk Lirası (TL) mevduatın payı yükselmeye devam ediyor. BDDK verilerine göre 29 Mart 2024'ten 23 Ağustos 2024'e kadar olan 5 aylık dönemde bankalardaki toplam mevduat 15.4 trilyon liradan 17.5 trilyona çıktı. Bu dönemde TL mevduat 2 trilyon 93 milyar lira artarak 10 trilyon 788 milyara ulaşırken, KKM hariç standart TL mevduat ise 6 trilyon 418 milyar liradan 9 trilyon 169 milyara yükseldi. Standart TL mevduatta 5 ayda yaşanan artış 2 trilyon 751 milyar lira oldu.