Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:13
TL'ye geçiş hızlanacak! Merkez Bankası'nın kritik hamlesi yeni imkanlar getirdi
Mevduatta TL'nin payı 23 Ağustos itibarıyla yüzde 52.38 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez Bankası, geçtiğimiz haftanın son gününde, son dönemde artma eğilimine giren döviz tevdiat hesaplarını da dikkate alarak, KKM dönüşleri için TL mevduat özendirici önlemler gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın son yaptığı düzenleme ile kur korumalı mevduat hesaplarının TL'ye dönüşümü hızlanacak.