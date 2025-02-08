TOBB Başkanı yeniden WCF Başkanı oldu

HİSARCIKLIOĞLU WCF BAŞKANI OLDU

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023'ten beri sürdürdüğü başkanlık görevine 3 yıl için yeniden seçilen Hisarcıklıoğlu, oyların büyük bölümünü aldı.

Hisarcıklıoğlu'nun yeni dönem görevi 1 Temmuz'da başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisi ve küresel ticaret sisteminin zor dönemden geçtiğini ifade etti.

Korumacılığın arttığı, ticaret ve tarife savaşlarının başladığı bir dönemde, küresel düzeyde serbest ve adil ticaretin ana savunucusu olan WCF gibi kurumlara büyük görev düştüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, başkanlığı döneminde kurumun ana önceliğinin kurallara dayalı serbest ve adil ticareti desteklemek olacağını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, WCF başkanlığına seçilmesinin Türkiye'deki iş dünyası için de büyük gurur olduğunu dile getirerek, "Türk özel sektörünün küresel ortamda da bayraktarı olup haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

WCF'YE ÜYE 150 ÜLKE BULUNUYOR

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan WCF, küresel düzeyde odaların etkileşiminin ve işbirliklerinin artırılması için kurulan 150 ülkeden oda ve oda birliklerinin yer aldığı küresel forum konumunda.

Dünya genelindeki odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.