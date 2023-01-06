Togg Avrupa’ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran ’sedan’ açıklaması

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ VE YENİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

CES'in tüm dünyada kabul görmüş bir teknoloji fuarı olduğunu belirten Karakaş, fuarda tüketicilerin teknoloji ile bir araya geldiğini, tüketicilerin geleceğin teknolojilerini ve yeni gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Fuara geçen yıl ilk kez katıldıklarını anımsatan Karakaş, daha önce ziyaretçi olarak fuara geldiklerini ve o dönemde katılımcı olma hedefleri olduğunu anlattı.