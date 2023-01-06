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Haberler Galeri Togg Avrupa'ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran 'sedan' açıklaması
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 11:49

Togg Avrupa'ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran 'sedan' açıklaması

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şubat ayında başlayacak ön sipariş sürecinde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme yöntemlerinin izleneceğini belirtti.

Togg Avrupa’ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran ’sedan’ açıklaması

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te, değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, yaptığı değerlendirmelerde Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapılacak seriden, ön sipariş alım yöntemleri ve sedan hazırlıkları gibi bir çok konuya değindi.

Togg Avrupa’ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran ’sedan’ açıklaması

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ VE YENİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

CES'in tüm dünyada kabul görmüş bir teknoloji fuarı olduğunu belirten Karakaş, fuarda tüketicilerin teknoloji ile bir araya geldiğini, tüketicilerin geleceğin teknolojilerini ve yeni gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Fuara geçen yıl ilk kez katıldıklarını anımsatan Karakaş, daha önce ziyaretçi olarak fuara geldiklerini ve o dönemde katılımcı olma hedefleri olduğunu anlattı.

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Togg Avrupa’ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran ’sedan’ açıklaması

"MOBİLİTENİN YARINI, YARINDAN SONRASIYLA İLGİLİ KONSEPTLERİMİZ VAR"

Togg'un bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu sene de burada akıllı cihazdan fazlasını sergiliyoruz. Dikkat ettiyseniz bir tane akıllı cihazımız yok burada. Mobilitenin yarını, yarından sonrasıyla ilgili konseptlerimiz var" dedi.

Togg Avrupa’ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran ’sedan’ açıklaması

Karakaş, mobilitenin artık "A'dan B'ye gitmenin çok ötesinde bir deneyim" olduğuna işaret ederek, "Bu deneyim içinde fiziksel dünya ile duyularınızın birleştiği ve dijital dünya ile beraber bunu farklı bir deneyim haline gelmesi var" diye konuştu.

Togg Avrupa’ya açılacak! En yetkili isimden heyecanlandıran ’sedan’ açıklaması

ŞEFFAF VE İZLENEBİLİR, TAKİP EDİLEBİLİR BİR YAPI

Togg'un yaptığı her işte inovatif bir kuvvetin olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Karakaş, bunların şeffaf ve izlenebilir, takip edilebilir bir yapıda olmasını da önemsediklerini ifade etti.

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