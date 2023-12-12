Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:51

Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre 15 binden fazla T10X kullanıcısıyla buluştu.