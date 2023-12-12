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Haberler Galeri Togg yeni satış rakamlarını paylaştı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:51

Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre 15 binden fazla T10X kullanıcısıyla buluştu.

Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

TESLİMATLAR 15 BİNİ AŞTI!

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Size yeni haberlerimiz var.

Bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X kullanıcılarımızla buluştu.

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Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

32 SERVİS NOKTASI HİZMETTE

32 servis noktamız kullanıcılarımızın hizmetinde. Tüm temas noktalarımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz: https://togg.com.tr/contact-points

Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

444 DC, 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti 81 ilde. Size en yakın Trugo şarj istasyonuna http://Trugo.com.tr/network adresinden ulaşabilirsiniz."

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