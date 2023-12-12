Togg yeni satış rakamlarını paylaştı

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. TESLİMATLAR 15 BİNİ AŞTI! Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Size yeni haberlerimiz var. Bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X kullanıcılarımızla buluştu. 32 SERVİS NOKTASI HİZMETTE 32 servis noktamız kullanıcılarımızın hizmetinde. Tüm temas noktalarımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz: https://togg.com.tr/contact-points 444 DC, 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti 81 ilde. Size en yakın Trugo şarj istasyonuna http://Trugo.com.tr/network adresinden ulaşabilirsiniz.' Size yeni haberlerimiz var.