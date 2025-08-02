Giriş Tarihi: 02.08.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
13:44
Togg'un Avrupa yolculuğu başlıyor! Alman gazetesi Bild duyurdu: Otomotiv krizinin ortasında Türkiye'den rakip geliyor
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Kocaeli Gemlik'ten Almanya'nın Münih kentine kadar süren yolculuğunu sorunsuz bir şekilde tamamladı. Bild gazetesi, "Almanya'daki otomotiv krizinin ortasında Türkiye'den rakip geliyor" başlıklı haberinde T10X modelinin yıl sonunda Almanya'da satışa sunulacağını belirtti.