Togg’un Avrupa yolculuğu başlıyor! Alman gazetesi Bild duyurdu: Otomotiv krizinin ortasında Türkiye’den rakip geliyor

BİLD GAZETESİ: "ALMANYA'DAKİ OTOMOTİV KRİZİNİN ORTASINDA TÜRKİYE'DEN RAKİP GELİYOR"

Alman Bild gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürücü koltuğunda oturduğu kırmızı renkli bir Togg görseli ile yaptığı haberde, "Almanya'daki otomotiv krizinin ortasında Türkiye'den rakip geliyor" başlığını kullandı. Haberde tamamen elektrikli olan T10X modelinin bu yıl önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda sonrasında ise Almanya yollarında olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022'de Kocaeli Gemlik'teki fabrika açılışında, "60 yıllık bir rüya gerçek oluyor" sözlerine atıf yapılan haberde Togg'un kuruluş aşamalarına ilişkin bilgilere yer verildi. "Togg Türk hükümeti olmadan düşünülemezdi" denilen haberde, projenin en başından itibaren öncelikli bir proje olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, bu yılın ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı belirtildi. Bunun da ülkedeki elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ettiği vurgulandı. 2024'te 30 binden fazla satış yapan Togg'un Tesla ve BYD'nin toplam satışlarını geçtiğinin altı çizildi.