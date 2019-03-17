TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

Çevre ve Şehirciliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, TOKİ ile başlattıkları 50 bin sosyal konut projesinin yapımının 10 milyar lira olduğu bilgisini paylaşarak,

"200 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILDI"

"Yatay yapılaşmayı bu 50 bin konutla 67 ilimize, sonra 81 ilimize çıkartmak suretiyle her ilimizde bu pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar şehrin geneline, gayrimenkul sektörüne de bir yön verecek." dedi. Proje kapsamında İstanbul'da 6 bin 300 konutun bulunduğunu, 652 lira taksitle vatandaşların ev sahibi olabileceğini anımsatan Kurum, bugüne kadar 200 bine yakın başvurunun yapıldığını bildirdi.