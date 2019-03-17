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  • TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ başvuru tarihleri!

Mart ayının başında Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 50 bin projesine ilişkin başvurular alınmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden başvuru şartları ile tarihleri hakkında bilgi paylaşırken, merak edilen tüm detayları da duyurdu. Henüz başvurusunu yapmamış bireyler konuya yönelik sorgulamalarını devam ettirirken '2019 TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, TOKİ 50 bin konut başvuru tarihleri ile il il projeleri listeledik. Peki, kuralar ne zaman çekilecek? İşte, resmi bilgiler eşliğinde İşte, 2019 TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru tarihleri ve şartları!

Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:53
TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

Ev sahibi olmanın hayalini kuran milyonlarca vatandaş için 67 ilde 50 bin konut projesi başvuruları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar 'TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt ararken henüz ilgili işlemlerini tamamlamayanlar, başvuru şartları ve tarihlerini sorguluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile başvuru tarihleri ve gereken şartları duyurdu. Peki, 2019 TOKİ 50 bin konut başvuru şartları neler? Kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı bilgileri sizler için sıraladık.

2019 TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

Çevre ve Şehirciliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, ile başlattıkları 50 bin projesinin yapımının 10 milyar lira olduğu bilgisini paylaşarak,

"200 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILDI"

"Yatay yapılaşmayı bu 50 bin konutla 67 ilimize, sonra 81 ilimize çıkartmak suretiyle her ilimizde bu pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar şehrin geneline, gayrimenkul sektörüne de bir yön verecek." dedi. Proje kapsamında İstanbul'da 6 bin 300 konutun bulunduğunu, 652 lira taksitle vatandaşların ev sahibi olabileceğini anımsatan Kurum, bugüne kadar 200 bine yakın başvurunun yapıldığını bildirdi.

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TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni için talep toplanmaya devam ediyor.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanıyor.

TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

Başvurular; 4 kategoride olacak

TOKİ 50 bin konut proje başvuru nasıl ve nereye yapılacak? İl il 2019 TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri!

tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

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