TOKİ, Gülderen’de umudun da temelini attı! Bakan Kurum: Milletimizin duası her şeye bedel

"EVİM ÇOK GÜZEL, IŞIL IŞIL"

Konutlarına yerleşenlerden Hatice Ateş, kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu anlattı: Kızlarıma sarıldım onlar da bana sarıldı. Eşime 'gerçek mi' diyorum, 'evet bize çıktı' diyor. Eve geldiğimizde gerçekten 'bizim mi?' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakanımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun.