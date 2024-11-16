Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024
09:55
TOKİ, Gülderen’de umudun da temelini attı! Bakan Kurum: Milletimizin duası her şeye bedel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımını tamamlandı. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan "Allah razı olsun" duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel" ifadelerini kullandı.