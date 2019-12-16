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  • TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!

hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin yapılacağı yerler!

'nin 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapacağı konutların yeri belli oldu. Milyonlarca insanı ilgilendiren projeye başvurular bugün itibariyle başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yurt genelinde "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni uygulayacağı yerler açıklandı. Konutlar 'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da, 'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk'ta, 'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk'ta inşa edilecek.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:42
TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!

TOKİ projesi hangi yerlere yapılacak? TOKİ'nin başlattığı 100 bin konut projesi için başvurular bugün başladı. Peki hangi ilde ne kadar konut olacak? İşte proje detayları illerde inşa edilecek konut sayıları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının () "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor. Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!

- KONUTLARIN İNŞA EDİLECEĞİ İL VE İLÇELER

Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında 'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, 'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, 'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri bulunuyor.

En çok konutun inşa edileceği illerden Gaziantep'te de sosyal konutlar Güneykent, Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde yükselecek. Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere "www..gov.tr" ve "444 86 54 Alo TOKİ" hattından erişilebiliyor. Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.

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TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!

- ŞEHİT AİLELERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL KONTENJAN

Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, 'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.

TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!

İŞTE TOKİ PROJESİNİN YAPILACAĞI İLLER!

TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!
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TOKİ hangi illere yapılacak? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı yerler!
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