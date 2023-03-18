Giriş Tarihi: 18.03.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 15:30

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI: Belli oluyor! İşte 2023 TOKİ sonuçları ve 2+1, 3+1 Tuzla kura isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura sonuçları gündemin en çok merak edilen konuları arasında başı çekiyor. TOKİ Tuzla kura çekimi ile beraber İstanbul kura tarihleri belli oldu. İstanbul'da tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. İlk Evim TOKİ Tuzla kura çekilişi bugün de sürüyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak duyuruldu. İşte TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...