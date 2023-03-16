Giriş Tarihi: 16.03.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 20:07

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

Son dakika haberleri...Bugün başlayan TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'a kadar sürecek. TOKİ sonuçları gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini alırken, İlk Evim'de TOKİ Tuzla kura çekiliş ilk günü tamamlandı. İstanbul'da tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. İşte TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...