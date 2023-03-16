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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi
Giriş Tarihi: 16.03.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 20:07

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

Son dakika haberleri...Bugün başlayan TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'a kadar sürecek. TOKİ sonuçları gündemin en çok merak edilenleri arasında yerini alırken, İlk Evim'de TOKİ Tuzla kura çekiliş ilk günü tamamlandı. İstanbul'da tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. İşte TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

Son dakika haberi...TOKİ İstanbul sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla'da başladı. TOKİ Tuzla kura çekilişi 29 Mart'a kadar sürecek. TOKİ çekiliş süreci bittikçe sorgulama ekranında yayımlanacak. TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ilçe ilçe İstanbul kura tarihleri...

İşte TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (16 MART)

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TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İÇİN SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! İşte 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ İSTANBUL Kura çekimi başladı! İşte Tuzla TOKİ kura çekimi CANLI İZLE EKRANI

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