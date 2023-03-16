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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:15

TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ İstanbul son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla ile bugün başladı. TOKİ sonuçları canlı yayın ile beraber günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Öte yandan tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. İşte TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

Son dakika haberi...TOKİ İstanbul kura çekimi başladı. Asrın felaketi Kahramanraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimi için son aşama olan İstanbul olacak. İstanbul kura sonuçları ilçe ilçe açıklanacak. İlk Evim TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla dışında Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

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TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İÇİN SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

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