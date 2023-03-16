Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 11:15

TOKİ İSTANBUL SON DAKİKA: Kura çekimi başladı! Tuzla kura sonuçları ile 2+1, 3+1 daire TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama!

TOKİ İstanbul son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla ile bugün başladı. TOKİ sonuçları canlı yayın ile beraber günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Öte yandan tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. İşte TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...