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Haberler Galeri TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı
Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:21

TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ev fiyatlarında artış görüldü. Daha güvenlikli ve sağlam konutlarda yaşamak isteyen vatandaşlar, yüksek katlı ve lüks dairelerden ziyade daha mütevazı ve depreme dayanıklı az katlı binalara yöneldi. TOKİ'nin deprem sonrası dayanıklı kalması iş dünyasının da dikkatini çekerek müteahhitlere çağrıda bulunuldu. Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "TOKİ'nin yaptığı evler gibi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yüksek katlı konut satışında pek fazla artış yaşanmazken, kiralarda ciddi oranda yükselme görüldü. Bu durumda yeni arsaların tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, böylelikle ev fiyatlarında düşüşün olacağını söyledi.

TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

Ülkemizde gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Ülke olarak büyük bir facia atlattık. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye ikiye ayırmak lazım.

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TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

6 Şubat'tan önce daha konforlu ve görünümü daha güzel olan evlere rağbet çok fazlaydı. 6 Şubat sonrasında daha mütevazı ve depreme dayanıklı sağlam binalara yönelme görüyoruz.

TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

Bu zor süreçte maalesef bazı durumlarda da özellikle arsa ve daire fiyatları manipüle edildi. Bu durum büyük bir fırsatçılığa da yol açmış oldu. Esas olan en önemli şey, artık ülkemizde gayrimenkul yatırım aracından çıkmalıdır. Yoksa betonlaşma ve arsaya ciddi talep oluyor.

TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

Bununla ilgili de yasal mevzuatın olması lazım. Kira fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman ciddi anlamda ürkütücüdür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus fiyat artışından çok, yeni arsa tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu rezervi insanlara açarsak fiyatlar da düşer" dedi.

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