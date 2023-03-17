TOKİ örnek oldu! İş dünyasından müteahhitlere çağrı

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ev fiyatlarında artış görüldü. Daha güvenlikli ve sağlam konutlarda yaşamak isteyen vatandaşlar, yüksek katlı ve lüks dairelerden ziyade daha mütevazı ve depreme dayanıklı az katlı binalara yöneldi. TOKİ'nin deprem sonrası dayanıklı kalması iş dünyasının da dikkatini çekerek müteahhitlere çağrıda bulunuldu. Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, "TOKİ'nin yaptığı evler gibi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.