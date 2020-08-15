TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Koronavirüs pandemi süreciyle uygulanan düşük faiz politikası vatandaşları ev almak için harekete geçirdi. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434'le geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 artarak dikkat çekti. En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da 27 bin 424 kredili konut satılırken, Ankara 18 bin 566 kredili satış işlemiyle ikinci sırada yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut satışına devam ederken vatandaşlar "TOKİ konut projeleri", "TOKİ konut fiyatları" sorularını araştırıyor