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Haberler Galeri TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

satıyor! İşte ...

Koronavirüs pandemi süreciyle uygulanan düşük faiz politikası vatandaşları ev almak için harekete geçirdi. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434'le geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 artarak dikkat çekti. En çok konutun satıldığı iller , , , ve oldu. İstanbul'da 27 bin 424 kredili konut satılırken, Ankara 18 bin 566 kredili satış işlemiyle ikinci sırada yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), uygun fiyatlı konut satışına devam ederken vatandaşlar "", "" sorularını araştırıyor

Giriş Tarihi: 15.08.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 09:13
TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı alt ve orta gelir sahibi vatandaşlara konut satışlarını sürdürüyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan konutlara sahip olmak için 'nin internet sitesine girerek satış duyurusundan tarihleri kontrol etmek gerekiyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı satışa çıkarılan konutları derledi.

İşte o konutlar…

TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Mersin – Akdeniz Mahallesi

3+1 110 metrekare

200.711 lira

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TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

180.340 lira

Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

217.124 lira

TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Samsun Vezirköprü

3+1 104 metrekare

264.000 lira

TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Sivas Merkez

3+1 91.7 metrekare

206.000 lira

TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Mamak

4+1 134 metrekare

380.000 lira

TOKİ satıyor! İşte uygun fiyatlı konutlar...

Tokat Merkez

3+1 95 metrekare

279.000 lira

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