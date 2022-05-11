Giriş Tarihi: 11.05.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
07:23
TOKİ'den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyaya çevrildi. Detayları Haziran ayında açıklanacak kampanyada , dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Hane geliri 10 bin TL'nin altında olan vatandaşların başvurabileceği sosyal konutların ödeme bilgileri de netleşmeye başladı. İşte dar gelirliyi ev sahibi yapacak projenin detayları...