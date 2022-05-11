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Giriş Tarihi: 11.05.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 07:23

TOKİ'den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyaya çevrildi. Detayları Haziran ayında açıklanacak kampanyada , dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor. Hane geliri 10 bin TL'nin altında olan vatandaşların başvurabileceği sosyal konutların ödeme bilgileri de netleşmeye başladı. İşte dar gelirliyi ev sahibi yapacak projenin detayları...

BARIŞ ŞİMŞEK
TOKİ’den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyaya çevrildi.

TOKİ’den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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TOKİ’den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

GELİR 10 BİNİ GEÇMEYECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

TOKİ’den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.

TOKİ’den yeni kampanya! 240 ay taksitle 150 bin konut: Geliri 10 bin liranın altındakiler başvurabilecek

Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

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