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Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:16

TPAO duyurdu: Ege'de petrol gelişmesi! Tam 9 saha...

TPAO yeni petrol gelişmesini duyurdu. Buna göre Ege Denizi'nden tam 9 sahada petrol araması gerçekleşecek.

AA
TPAO duyurdu: Ege’de petrol gelişmesi! Tam 9 saha...

Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arama çalışmaları gerçekleşecek. İlan ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO duyurdu: Ege’de petrol gelişmesi! Tam 9 saha...

EGE'DE PETROL GELİŞMESİ!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuruda bulundu.

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TPAO duyurdu: Ege’de petrol gelişmesi! Tam 9 saha...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO duyurdu: Ege’de petrol gelişmesi! Tam 9 saha...

Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

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