TPAO duyurdu: Ege’de petrol gelişmesi! Tam 9 saha...

Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arama çalışmaları gerçekleşecek. İlan ise Resmi Gazete'de yayımlandı. EGE'DE PETROL GELİŞMESİ! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuruda bulundu. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.