Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
13:30
Trabzon'a yeni havalimanı! Bakan Uraloğlu açıkladı: "Yapım ihalesi önümüzdeki süreçte başlayacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları ve bağlantı yolu ile yolcuların bekleme sürelerini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmetler sunacaklarını vurgulayarak sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını kaydederek, projenin kesinleştirilmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacaklarını duyurdu.