Trabzon'a yeni havalimanı! Bakan Uraloğlu açıkladı: "Yapım ihalesi önümüzdeki süreçte başlayacak"

2024 YILI İLK 7 AYINDA TRABZON HAVALİMANI 2 MİLYONUN ÜSTÜNDE YOLCU AĞIRLADI

Trabzon'un büyümesiyle doğru orantılı olarak sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir havalimanımı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuyla havalimanları arasında 9. sırada yer aldığının altını çizdi. 2024 yılının ilk 7 ayında iç ve dış hatlarda 14 bin 886 uçak trafiğiyle 2 milyon üstünde yolcu ağırladığını kaydeden Uraloğlu, "Havalimanımızdan; katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 farklı noktaya 19 farklı havayolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlanıyor. Bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde'ye hem de Riyad'a Trabzon'dan direkt seyahat etmek mümkün oldu. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon'a 1 milyon 319 bin 299 yerli ve yabancı ziyaretçi geldi. Şehrimiz geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretler de artıyor." diye konuştu.