Trabzon’a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kanuni Bulvarı'nda da çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Göztepe Tüneli'ni Binbirevler Kavşağı'na bağladıklarını belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yapımı devam eden Trabzon Güney Çevre Yolu'nda da Trabzon il programı kapsamında incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "16 kilometrelik kesiminde 8 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. Biz başladığımız her işi bitirdik. Allahutaala bu işi de bitirmeyi bizlere nasip etsin." diye konuştu. Uraloğlu ayrıca, Of-Çaykara, Özdil Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Vakıfkebir OSB Yolu gibi birçok yerde çalışmalara devam ettiklerini de belirtti.