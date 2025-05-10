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Haberler Galeri Trabzon'a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı
Giriş Tarihi: 10.05.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:04

Trabzon'a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Boztepe'deki görselliği bozan verici antenleri ortadan kaldıracak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Hafif Raylı Sistem Projesini yatırım programına aldıklarını ve proje çalışmalarını başlattıklarını da belirten Bakan Uraloğlu ayrıca, Trabzon Güney Çevre Yolu'nda da 16 kilometrelik kesiminde 8 tünelde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Trabzon’a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Trabzon'un ulaştırma ve haberleşme altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Trabzon'a da hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Önceki dönem görev yapan bakanlar, büyükşehir belediye başkanları, il başkanları ve diğer yetkililer ile Trabzon'un ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Trabzon’a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

"YILLARIN HİKAYESİ TANJANT YOLU'NU BİTİRDİK"

Birçok hizmeti de hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2005'te yılların hikayesi Tanjant Yolu'nu bitirdik. Atapark'ta açılışını yaptık. Biz iktidara geldiğimizde Karadeniz Sahil Yolu'nda yüzde 30'luk bir gerçekleşme vardı. Onu, 2007 yılında bitirmek yine bize nasip oldu." dedi.

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Trabzon’a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kanuni Bulvarı'nda da çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Göztepe Tüneli'ni Binbirevler Kavşağı'na bağladıklarını belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yapımı devam eden Trabzon Güney Çevre Yolu'nda da Trabzon il programı kapsamında incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "16 kilometrelik kesiminde 8 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. Biz başladığımız her işi bitirdik. Allahutaala bu işi de bitirmeyi bizlere nasip etsin." diye konuştu. Uraloğlu ayrıca, Of-Çaykara, Özdil Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Vakıfkebir OSB Yolu gibi birçok yerde çalışmalara devam ettiklerini de belirtti.

Trabzon’a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ YATIRIM PROGRAMI'NA ALINDI

Demiryolu çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, Akçaabat'tan Yomra'ya kadar uzanacak hafif raylı sistem projesi hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Hafif Raylı Sistem Projesini Cumhurbaşkanımızın onayıyla yatırım programına aldık, proje çalışmalarını başlattık. Proje çalışmalarını bu sene bitirmek bizim hedefimizdir. Birinci etabının ihalesini önümüzdeki sene yapmayı hedefledik." açıklamasında bulundu.

Trabzon’a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı

SAMSUN-SARP HIZLI DEMİRYOLU PROJESİ 509 KİLOMETRE OLACAK

Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında da çeşitli proje ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Samsun'dan Sarp'a kadar olan ve Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin sahil kesimini kapsayan projenin çalışmalarını yürütüyoruz. Proje çalışmalarını bitirdikten sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz. 509 kilometrelik bir hatta hem yolcu hem yük de yük taşımaya hizmet edecek." şeklinde konuştu.