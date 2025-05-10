Giriş Tarihi: 10.05.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
17:04
Trabzon'a yeni proje müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalar başlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Boztepe'deki görselliği bozan verici antenleri ortadan kaldıracak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Hafif Raylı Sistem Projesini yatırım programına aldıklarını ve proje çalışmalarını başlattıklarını da belirten Bakan Uraloğlu ayrıca, Trabzon Güney Çevre Yolu'nda da 16 kilometrelik kesiminde 8 tünelde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.