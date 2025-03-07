Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
11:43
Tren seferlerinde "Aile Yılı" indirimi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Uygulama 8 Mart'ta başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart'ta (yarın) başlayacağını ifade etti. Buna göre 2025 yılında evlenen çiftler için 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek."