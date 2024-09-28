Giriş Tarihi: 28.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
11:55
Trenlere milli check-up! Bakan Uraloğlu açıkladı: Yıl sonunda devreye alınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü demiryollarında da başlattıklarını vurgulayarak tamamen Türk mühendislerce geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonlarını (OTMİ) yıl sonunda devreye almayı planladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demiryolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebileceğiz. Böylece araçlardaki kusurları büyük kayıplara yol açmadan tespit edeceğiz." dedi.