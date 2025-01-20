TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

Trump sembollü ile işlem gören token Trump'ın sosyal medya duyurusunun ardından hafta sonu CoinMarketCap verilerine göre, 15 milyar dolara kadar yükseldi. Uzmanlar ise sermayenin büyük kısmının Trump coinine akması sonrası diğer para birimlerinde değer kayıplara neden olduğunu ifade etti. CoinGecko fiyat verilerine göre , $TRUMP cuma gecesi cumartesiye kadar %600'den fazla, cumartesi gecesi ise pazar sabahına kadar %150'den fazla arttı. Pazar günü saat 07:00 itibarıyla 72 doların biraz üzerinde işlem gördü.