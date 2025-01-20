TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
12:00
Kripto para piyasalarını destekleyici söylemleri ile dikkat çeken Donald Trump, enflasyon ve gümrük tarifelerine yönelik endişelerin ortasında bugün ABD başkanlık koltuğuna oturacak. Cuma günü sosyal medya hesabından piyasaları şaşırtan bir hamle yaparak TRUMP coin isimli meme piyasaya sürdü. Pazar akşamı ise benzer bir hamle eşi Melania Trump'tan geldi. MELANIA coin piyasaya sürülürken kripto piyasaları hareketlendi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Bitcoin rekor kırdı.