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Haberler Galeri TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:00

TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

Kripto para piyasalarını destekleyici söylemleri ile dikkat çeken Donald Trump, enflasyon ve gümrük tarifelerine yönelik endişelerin ortasında bugün ABD başkanlık koltuğuna oturacak. Cuma günü sosyal medya hesabından piyasaları şaşırtan bir hamle yaparak TRUMP coin isimli meme piyasaya sürdü. Pazar akşamı ise benzer bir hamle eşi Melania Trump'tan geldi. MELANIA coin piyasaya sürülürken kripto piyasaları hareketlendi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Bitcoin rekor kırdı.

TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

Küresel piyasalar, bugün ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın politikalarına odaklandı. Çin ticaretine yönelik uygulanması beklenen politikalarla beraber enflasyon endişeleri Trump ekonomi politikalarına yönelik olumsuz beklentiler olarak analistlerin yorumlarında kendine yer buldu. Trump, henüz başkanlık koltuğuna oturmadan kripto para piyasalarında şok etkisine neden olan bir adım attı. TRUMP coin ve MELANIA coin piyasaya sürüldü. Tüm dünyanın yakından takip ettiği meme coin haretkeliliğinde son gelişmeler...

TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

TRUMP COİN SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Trump cuma günü sosyal medya hesabından yeni meme coini duyurdu. X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, "Yeni resmi Trump meme'i burada!" ifadesi kullandı. TRUMP coin'in Solana ağı üzerinden çıkarıldı. Medyada çıkan haberlere göre, Trump'ın asıl amacı kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturmak ve Solana ve Ripple gibi ABD merkezli para birimlerini burada tutmak.

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TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

Trump sembollü ile işlem gören token Trump'ın sosyal medya duyurusunun ardından hafta sonu CoinMarketCap verilerine göre, 15 milyar dolara kadar yükseldi. Uzmanlar ise sermayenin büyük kısmının Trump coinine akması sonrası diğer para birimlerinde değer kayıplara neden olduğunu ifade etti. CoinGecko fiyat verilerine göre , $TRUMP cuma gecesi cumartesiye kadar %600'den fazla, cumartesi gecesi ise pazar sabahına kadar %150'den fazla arttı. Pazar günü saat 07:00 itibarıyla 72 doların biraz üzerinde işlem gördü.

TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

BİTCOİN YENİ REKORUNU TEST ETTİ

Bitcoin hafta sonu düşüşe geçerken haftanın ilk işlem gününde 109 bin doları aşarak rekor tazeledi.Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım sonrası Bitcoin ve Ethereum yükselişte zorlandı. Ancak, TRUMP coine gelen yoğun ilgi ile Solana blok zinciri ralliye girdi. Pazartesi sabahı ise kripto para piyasalarında rüzgat tersine döndü. Bitcoin yeni rekorunu kırarken Solana günlük yüzde 6 düşüş yaşadı.

TRUMP COİN MELANİA COİN SON DAKİKA! Kripto para piyasasında baş döndüren gelişme: Bitcoin rekor kırdı!

PAZAR GÜNÜ MELANİA COİN SÜRPRİZİ

Öte yandan pazar günü Donald Trump'ın eşi Melania Trump tarafından rakip bir coin piyasaya sürüldü. TRUMP coin çıktığı 14 milyar dolardan 10 miltar doların altına geriledi. DEX Screener'ın verilerine göre, yeni first lady'nin coin'i akşam saatlerinde 8,5 milyar $'lık bir piyasa değerine yükseldi.

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